Cerimônia de diplomação dos eleitos em Rio Branco ocorre nesta terça-feira na Ufac

A cerimônia de diplomação dos eleitos em Rio Branco será realizada nesta terça-feira, 17, às 17h, no Teatro da Universidade Federal do Acre (UFAC). O evento contará com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Júnior Alberto, e do juiz eleitoral Alesson Braz, além de autoridades e familiares dos diplomados.

De acordo com a assessoria do TRE-AC, serão diplomados o prefeito reeleito, Tião Bocalom, o vice-prefeito, Alysson Bestene, e 22 vereadores e vereadoras eleitos no pleito municipal de 2024. A solenidade será transmitida ao vivo pelo canal do TRE-AC no YouTube.

A diplomação é o ato que confirma oficialmente a eleição dos candidatos, tornando-os aptos a assumir seus respectivos cargos. Durante a cerimônia, os eleitos recebem seus diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de cada município. Conforme a Resolução nº 23.677/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), só podem ser diplomados candidatos com registros aprovados pela Justiça Eleitoral e que tenham suas contas de campanha regularizadas.

Segundo o calendário eleitoral definido pela Resolução nº 23.738/2024, o prazo final para diplomação em todo o país é 19 de dezembro. No Acre, as cerimônias se encerram nesta terça-feira, 17, com as diplomações em Rio Branco, Capixaba e Senador Guiomard.