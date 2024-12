Bocalom evita falar sobre permanência de Nabiha Bestene na educação: “Não especulo”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL) declarou durante a solenidade de diplomação no teatro universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC), que ainda não definiu parte do seu secretariado para a próxima gestão que deverá iniciar em janeiro.

A reportagem do ac24horas indagou Bocalom sonda a permanência de Nabiha Bestene no cargo de secretaria de educação do município, contudo, ele evitou falar do assunto. “Não especulo sobre secretaria no momento vou terminar com as pessoas que nos ajudaram nesse tempo, tudo isso só vou falar depois do dia 1° de janeiro”, declarou.

