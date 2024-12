Banda acreana toca Beatles no teatro do Sesc na noite desta terça (17)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A obra dos Beatles, uma das maiores bandas da história da música pop mundial, formada pelo quarteto inglês Paul, John, George e Ringo, será levada ao palco do Teatro de Arena do Sesc, em Rio Branco, na noite desta terça-feira, 17, a partir das 20 horas.

A Minha Flauta dos Beatles é o show que a banda The Bubuias, formada por Ketlen Bona (violão e voz), João Veras (flauta transversal e percussão), Carlos Estevão (violão), Rafael Castela (contrabaixo e voz) e Silvio Margarido (bateria e percussão).

Para além de um momento único em que o público apreciará uma original interpretação da lendária banda inglesa, The Bubuias promete levar ao palco parte da história musical dos Beatles e a sua inegável influência sobre importantes movimentos e expressões da música brasileira como a Jovem Guarda, de Roberto e Erasmo Carlos, Renato e Seus Blue Caps, Ronnie Von, Wanderléia, Eduardo Araújo, Jerry Adriani, Golden Boys…, o Tropicalismo, de Caetano Veloso, Gilberto Gill, Mutantes, Tom Zé, Gal Costa, Rogério Duprat, Torquato Neto, Capinam, o Clube da Esquina, de Milton Nascimento Lô Borges, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Flávio Venturini.

A proposta é também lembrar as referências e homenagens aos Beatles na MPB em Para Lennon e Mccartney, de Lô Borges/Fernando Brant/Marcio Borges, Comentários a respeito de John, de Belchior/José Luiz Penna e Caro John, de João Veras/Heloy de Castro.

O público terá a oportunidade de saber das reações ao movimento do Iê, Iê, Iê, pelo Rei do Baião Luiz Gonzaga, com o seu Xote dos Cabeludos, e pela dupla sertaneja de raiz Jacó e Jacozinho, com as suas músicas-manifesto, Eu sou do Lari larai e Viva o Lari Larai, que em 1967, questiona a então colonização da música de língua inglesa sobre a brasileira.

The Bubuias trará ainda a lembrança de Let me sing, let me sing, do Rei do rock brasileiro, Raul Seixas, que propõe a fusão do rock com o baião, e da Rainha do rock brasileiro, Rita Lee, que parodia a música I want to hold your hard, de Lenon/Mccarteney, nordestinando a versão O Bode e a Cabra, de Renato Barros, do Renato e seus Blue Caps.

O que a banda acreana The Bubuias pretende com o show é fazer com que a plateia não só se divirta como reflita sobre a importância da música popular em suas vidas, seja em que língua for.

Os ingressos custam R$30,00 (inteira); Meia R$15,00 (se antecipado pelo PIX chave 50b79049-5367-470e-9f60-154e942b9bf4 o valor cai para R$25,00 e R$12,00)