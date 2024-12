Banca aceita reaplicar provas para todos no concurso da Educação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma reunião entre a Secretaria de Educação e representantes do Instituto Nosso Rumo, banca contratada para realizar o certame, definiu nesta terça-feira, 17, que a empresa vai continuar responsável pelo certame.

A reportagem do ac24horas recebeu a informação de que o Instituto, que discordava da reaplicação total das provas realizadas no último dia 1º, e canceladas após a divulgação de vídeos que mostram uso de celular em salas de aula, cola deliberada entre candidatos por falta de fiscais nas salas onde as provas estavam sendo aplicadas, além de outros problemas, decidiu continuar com o contrato.

Com isso, o próximo passo é a divulgar o novo cronograma das provas objetivas e discursivas, o que deve ocorrer nos próximos dias. O Secretário de Educação, Aberson Carvalho, já havia declarado anteriormente que as novas provas só devem ser realizada em março do ano que em.

O concurso é um dos maiores já realizados no Estado e mais de 52 mil pessoas se inscreveram para disputar as cerca de 3 mil vagas.