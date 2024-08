Veja o que abre e fecha neste feriado da Revolução Acreana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ponto facultativo decretado pelo governo do Acre em celebração ao aniversário de 122 anos da Revolução Acreana, nesta terça-feira (6), alterou o horário de funcionamento de alguns órgãos públicos. No entanto, serviços essenciais, como hospitais e delegacias, continuarão operando normalmente. O setor público administrativo, por sua vez, interromperá as atividades, retornando na quarta-feira (7).

O ponto facultativo segue o calendário oficial divulgado pelo governo do Acre em janeiro deste ano. Os serviços das prefeituras em todo o estado, incluindo a capital, Rio Branco, também serão interrompidos neste dia.

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) estará fechada nesta terça-feira (6), com atendimentos retornando na quarta-feira (7). Já as agências dos Correios e as agências bancárias funcionarão normalmente.

No Judiciário, os serviços seguirão em regime de plantão, com atividades normais retomadas na quarta-feira (7). O mesmo se aplica ao Ministério Público. O Via Verde Shopping informou que funcionará normalmente, das 10h às 22h, incluindo lojas, praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação).