Universidade do Pará anula matrículas de estudantes de medicina envolvidos em fraudes no Enem

Uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (5), anulou as matrículas e inscrições nos processos seletivos da Universidade do Estado do Pará (Uepa) dos estudantes Moisés Oliveira Assunção e Eliesio Bastos Ataíde.

Uma investigação da Polícia Federal apontou que eles ingressaram no curso do Medicina por meio de fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos anos de 2022 e 2023.

Quem teria feito a prova por eles seria o estudante André Rodrigues Ataíde, principal alvo da investigação. A portaria da Uepa também oficializou o pedido de desistência definitiva dele da instituição.

A decisão da Uepa, segundo a normativa, foi tomada a partir de um ofício encaminhado pela delegacia da Polícia Federal de Marabá dando ciência da fraude no Enem.

Em nota, a PF confirmou que concluiu a investigação e encaminhou o caso para o Ministério Público.

Pela portaria publicada do Diário Oficial do Estado, André é o único que ainda poderá transferir as disciplinas cursadas na Uepa para outras instituições, caso ingresse em um novo curso de Medicina pelos próximos cinco anos.

Moisés e Eliesio não poderão creditar matérias, assim como não poderão ser investigados em processos administrativos da instituição.