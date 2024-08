Servidores do Samu recebem marmitas com tapuru no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Servidores da saúde que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Acre denunciam que foram surpreendidos de forma desagradável durante o almoço dessa segunda-feira, dia 5. Segundo eles, além da comida habitual — carne moída, arroz, macarrão, feijão, farofa e algumas verduras —, as marmitas também continham larvas.

Em um vídeo, é possível ver as larvas se movendo pela carne moída. O ac24horas tentou falar com alguns servidores, mas todos recusaram se expor publicamente por medo de retaliação e preferiram oferecer a denúncia no anonimato.

“Não é a primeira vez que enviam comida estragada, trabalhamos duro, plantões exaustivos de 24h, 48h e até 72h, e quando paramos para almoçar muitas das vezes nos deparamos com comida azeda, e agora com tapuru. Não sei como é que o estado manda comida velha, nojenta, por isso que o pessoal aqui vive com infecção, doente”, disse um funcionário.

Outro temor é que o governo pare de fornecer as marmitas e o auxílio-alimentação, um direito conquistado pela categoria em 2022.

“Na época, uma das nossas lutas foi garantir a manutenção da alimentação fornecida aos servidores da saúde, o que foi pactuado e garantido pelo Governo. Então, eles não devem temer a retirada desse benefício alimentação,” esclarece a denúncia.

O ac24horas procurou a diretora do Samu, Necila Fernandes, para falar a respeito da comida contaminada e ela afirmou que a empresa responsável pelo fornecimento das marmitas será notificada.

