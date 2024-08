Salva de tiros prevista para ocorrer no bairro 6 de Agosto é cancelada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A salva de tiros que estava prevista para iniciar as comemorações de 120 anos do bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, nesta terça-feira, 6, foi cancelada e devido a Lei n° 3.939, que proíbe os fogos de artifício com estampido e qualquer outro artefato similar.

De acordo com Sérgio Mattos Frank, presidente da associação de moradores do bairro 6 Agosto, a organização do evento foi alertada na noite de ontem (5), por um advogado, que o descumprimento da lei poderia ensejar em responsabilização judicial, e por isso, a salva foi cancelada. O restante da programação está mantida.