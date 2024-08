Rosana Gomes reúne 3 mil pessoas em convenção no Quinari

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A convenção partidária que oficializou a candidatura à reeleição da prefeita Rosana Gomes, juntamente com seu candidato a vice, atual vice-prefeito Ney do Miltão, na noite dessa segunda-feira, 5, na Escola Aldaci Simões, em Senador Guiomard, reuniu cerca de 3 mil pessoas.

Durante seu discurso, Rosana destacou o trabalho realizado durante seu mandato e a importância de ser reeleita para continuar cuidando do município. “Mereço ser reeleita por ter cuidado da cidade com responsabilidade e atenção. Tudo foi prioridade. Fiz pelo trabalhador rural mais do que qualquer outro prefeito. Peço que as pessoas analisem meu nome levando em conta tudo que fizemos até agora: uma cidade mais iluminada, uma gestão que asfaltou mais ruas, que constrói moradias populares, e que vai entregar creche e escola”, afirmou Rosana.

Anúncio

Na ocasião, foram homologadas as candidaturas de 50 vereadores da região. A solenidade contou com a presença de várias autoridades, incluindo os deputados federais Antônia Lúcia, Roberto Duarte, e coronel Ulysses Araújo, além dos deputados estaduais Adailton Cruz, Arlenilson Cunha, Nicolau Júnior, o prefeito do Bujari, Padeiro, e o ex-prefeito Celso Ribeiro, que declarou apoio à atual prefeita.

Os senadores Márcio Bittar e Alan Rick, além do governador Gladson Cameli, participaram por vídeo.