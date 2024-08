Rebeca Andrade é convidada para cozinhar com Ana Maria Braga após Jogos Olímpicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rebeca Andrade recebeu um convite inusitado de ninguém menos que Ana Maria Braga. A atleta de ginástica artística recebeu a proposta de cozinhar com a apresentadora no palco do “Mais Você”, da Globo, após os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O convite aconteceu após Rebeca revelar que pensava em receitas durante o período de concentração nas provas disputadas no torneio, que a consagrou com quatro medalhas olímpicas.

“Está todo mundo me marcando no vídeo onde a Rebeca Andrade comenta que durante o aquecimento para executar a sua série, ela fica pensando nas receitas que salva da Internet e acaba não fazendo. Vocês concordam que ela poderia fazer alguma dessas receitas comigo?”, perguntou.

Gil do Vigor, que tem um quadro sobre finanças no matinal de Ana Maria, respondeu prontamente que já havia mandado mensagem privada para Rebeca falando sobre o convite. “Já mandei DM para ela! Eu super concordo e vai acontecer”, disse o ex-BBB.

Em entrevista concedida depois de ganhar uma medalha de prata, Rebeca foi questionada sobre o que passa pela cabeça nos instantes antes das execuções de exercícios.

“Ah, eu estava viajando na maionese. Estava pensando nas receitas que eu vou fazer quando voltar para o Brasil. Eu pego um monte de receita na internet de comida pra fazer, mas eu não faço nenhuma, mas estava vendo bastante. Passei ontem (véspera da final do salto) assistindo”, comentou depois de subir no pódio.

Rebeca Andrade saiu de Paris como a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos. Com as quatro honrarias conquistadas na França, com direito ao ouro no solo, a ginasta chegou a seis pódios no principal evento esportivo mundial.