Os caminhos do senador Alan Rick

O SENADOR Alan Rick (UB), um dos políticos melhor situado na preferência popular quando se foca na eleição de 2026 do governo, não deve continuar filiado ao União Brasil. Não se manifestou, oficialmente, sobre a hipótese, mas pelas séries de humilhações que vem passando dentro do partido, não vai restar outro caminho que não seja o de procurar outra sigla para a disputa do governo. Ou fica desmoralizado. O PP está descartado, por ser o partido pelo qual a vice-governadora Mailza Assis disputará o governo. No grupo Márcio Bittar-Bocalom do PL, que visa ter um nome próprio ao governo, é improvável que seja o seu destino. Seria dormir com o inimigo. O PL tem sido algoz. O Alan tem o tempo ao seu favor. Deve avaliar bem as espumas que virão da eleição municipal. Ver como ficarão os partidos, situados depois da eleição.

O certo é que o Alan conseguiu o que nenhum outro político da bancada federal conseguiu: uma empatia com o eleitor. Sabe transformar sua atividade parlamentar em fatos políticos positivos, que rendem sua presença na mídia. Mostrou isso quando se elegeu senador, derrotando o candidato ao Senado apoiado pela máquina estatal, o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS). Que, ele sairá do União Brasil, isso é certo. Ficar seria masoquismo. Como seria masoquismo se aliar ao PL. Não sei em que partido o senador Alan Rick (UB) vai se filiar. Mas onde estiver será um pretendente muito forte ao Palácio Rio Branco. Quando se cai na simpatia popular, todos os espinhos se afastam do caminho. Todas as pesquisas mostraram o Alan com alta aceitação. Seu céu, até aqui, é de brigadeiro. Se isso vai continuar ou mudará, o tempo é o senhor da razão.

SAMBA DESAFINADO

CANSOU os ouvidos políticos os arroubos de direita contra esquerda do senador Márcio Bittar (PL). Na capital sataniza a esquerda, mas no interior é aliado do PCdoB do Edvaldo Magalhães e do PT do Jorge Viana, em vários palanques de candidatos a prefeito. É o samba ideológico mais desafinado desta campanha política.

O GLADSON É ELE

VAI cometer um erro amador o político que apostar numa dobradinha para o Senado em 2026, com o Gladson Cameli. O Gladson é ele e mais ninguém. Vai tratar apenas da sua campanha. Sempre foi assim ao longo da sua carreira política. Ora, pois!

SINAL CLARO

O SINAL mais claro de que uma campanha vai mal, é quando se começa a soltar pesquisas fora da realidade. O pior é que esse comportamento não ajuda a reverter um cenário, que é desfavorável.

LEVOU QUEBRADO

O PREFEITO Bocalom levou o PP para a sua campanha, mas só um pedaço do partido. A deputada federal Socorro Neri (PP) – a mais votada do Acre – já declarou que não apoiará a candidatura de Bocalom. Um baque.

FIM DE CONVERSA

ONTEM, foi o último dia das convenções municipais. Agora vem o registro das candidaturas. E dia 15, as campanhas já podem estar nas ruas.

SABE MEXER O DOCE

O EX-PREFEITO James Gomes assumiu o comando da campanha da irmã e prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), que disputará a reeleição. Quando se trata de política, o James sabe mexer o doce sem grudar.

NÃO FOI PRIORIDADE

ATÉ aqui, a vice-governadora Mailza Assis não foi prioridade na divulgação, pela poderosa máquina da mídia governamental. Nas matérias, sempre aparece sem destaque, meio escondida. Não me pergunte o motivo.

LOTES NA LUA

UM CERTO CANDIDATO do Alto Acre anda negociando espaços, numa gestão que ainda nem conquistou. É como negociar lotes na lua. É fake.

DUAS VAGAS

NÃO APOSTEM contra a possibilidade das candidatas Elzinha Mendonça e Gabriela Câmara, estarem na próxima bancada da Câmara Municipal de Rio Branco. Duas campanhas sólidas.

UMA ELEIÇÃO SEM FAVORITO

O prefeito do Bujari, Padeiro, não vai correr solto na busca da sua reeleição. A candidatura do ex-prefeito petista Michel Marques (UB), já pegou vento.

PLANO DE GOVERNO

O MÉDICO Thor Dantas (PSB), não apenas apoiará a candidatura a prefeito de Marcus Alexandre (MDB), já participa da elaboração do Plano de Governo do candidato do MDB.

BARRADO NO BAILE

O PCdoB bem que tentou indicar o vice do candidato a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP), mas foi barrado no baile. Perdeu a vaga para a ex-prefeita Marilete Vitorino (PP), que saiu desgastada da sua conturbada gestão. E Tarauacá sempre foi reduto do PCdoB.

TEORIA NÃO GANHA ELEIÇÃO

UM dos fatores que levou Alysson Bestene (PP) a não decolar como candidato a prefeito e acabar aceitando ser um puxadinho da candidatura do prefeito Tião Bocalom, foi se cercar na sua pré-campanha à PMRB de um grupo de teóricos da política, que palpitam, mas não têm votos.

TROPA MAIOR

A ALIANÇA do MDB é a que terá o maior número de candidatos a vereadores em Rio Branco. O candidato a vereador é quem estará na ponta da campanha pedindo votos.

MAIOR ALIANÇA

JÁ em Cruzeiro do Sul, segundo maior colégio eleitoral do estado, quem conseguiu formar a maior aliança partidária e de candidatos a vereadores, foi o prefeito Zequinha Lima (PP), que disputará a reeleição.

PARA SENTIR O CLIMA

NA PRÓXIMA semana deverão começar as rodadas das primeiras pesquisas depois das convenções municipais, que vão dar para sentir o clima do eleitorado sobre cada candidato. Quando a pesquisa é séria, divulgo e não brigo com os números.

TODOS CONTRA O CAMILO

O GRUPO que apoiou o prefeito de Plácido de Castro, Camilo (PP), nesta eleição está todo unido contra a sua reeleição, apoiando a candidatura da oposição, do ex-prefeito Tavares (PSD). Camilo destroçou sua aliança.

CURIOSIDADE

AS PESQUISAS sobre as eleições em Sena Madureira e Brasiléia, são as que mais despertam curiosidade, porque nos dois municípios houve a troca de candidatos a prefeito. Vão tirar a dúvida se houve ou não mudança no cenário eleitoral.

ROSTOS COLADOS

A CHAMADA direita – que sataniza o PT – vai estar dançando de rosto colado com os petistas na campanha para a prefeitura de Feijó, com a candidatura de Cadmiel Bonfim (União Brasil) a prefeito e Francimar Fernandes (PT) de vice. No palanque estarão o deputado federal Ulysses Araújo (UB) e o senador Alan Rick (União Brasil). Por isso é que tenho batido que essa história de direita e esquerda nas eleições do Acre, é uma hipocrisia. Em Mâncio Lima estarão no mesmo palanque o PCdoB do Edvaldo Magalhães; o PT do Jorge Viana; e o PL do senador Márcio Bittar e do Bocalom, apoiando a candidatura do Chicão da Distribuidora (MDB).

BELO TRABALHO

O deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) fez um belo trabalho político. O partido terá nesta eleição cinco candidatos a prefeitos; dez candidatos a vice-prefeito e duzentos e cinquenta e nove candidatos a vereadores.

NÃO SE PODE NEGAR

Acho que seu governo não é essa Coca-Cola toda. Mas não se pode negar ter sido o governo do Gladson o que deu o maior reajuste salarial aos professores. Sobre a anunciada greve dos professores estaduais, de um ponto não se pode esquecer: o estado está acima do limite prudencial de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, não sei se a greve vai resolver alguma coisa para a categoria.

FRASE MARCANTE

“Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta..”. Barão de Itararé.