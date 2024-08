No dia da Revolução Acreana, morador pesca curimatãs e bodó no Rio Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Enquanto o Estado festejava os 122 anos da Revolução Acreana nesta terça-feira, 6, pescava com dificuldade sob a ponte Coronel Sebastião Dantas, no Rio Acre, o morador em situação de rua, Arnou Silva, de 40 anos. A cena foi registrada em vídeo pelo ac24horas.

De botas sete léguas, o homem, que já participou do documentário Obscena-exibido pelo ac24horas em 2022 retratando a invisibilidade das pessoas vítimas da fome -, andava sobre o rio que, apesar de oficialmente medir 1,41 metro nesta terça (6), pode ser atravessado a pé.

Ele lançava na lâmina d’água uma tarrafa e, depois, passava vários minutos para conseguir puxá-la, diante da grande quantidade de entulhos de todo tipo que prendiam as malhas. Em certo momento, ele puxou da água um pneu, que colocou numa praia formada no meio do rio, para prender os peixes já pescados.

Em conversa com a reportagem, Arnou disse: “Não tá muito ruim não, hoje pesquei duas curimatã e um bodó. Só é ruim que engancha muito”.

No documentário Obscena, durante sua participação, Arnou contou que sua mãe foi drogada e estuprada pelo comandante de uma embarcação no Porto da Base. Traumatizada, a mulher passou a apresentar problemas mentais, o que resultou na convivência nas ruas e mais de uma gravidez não planejada. Os quatro irmãos de Arnou foram divididos e cuidados por familiares, mas ele permaneceu com a mãe.

“Eles tiveram sorte, tiveram pai, mãe, mas eu fiquei andando daqui [Rio Branco] para Brasileia a pé, com a minha mãe, nu, com fome, descalço. Não tinha nem a quem pedir. Mas só que pra mim, acho que foi bom, porque meus irmãos não entendem o lado da minha mãe, acham que ela quis ser estuprada, não entendem. Eu apanhava, passava fome, mas perdoo minha mãe, só tenho ela e amo ela”, contou Arnou.

Veja o vídeo: