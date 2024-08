Mundo SENAI terá vasta programação em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em sua 16ª Edição, o Mundo Senai apresenta mais uma vez um formato híbrido, com uma plataforma virtual com navegação responsiva e disponibiliza seus espaços físicos para que jovens possam conhecer as oportunidades de trabalho e opções de formação profissional oferecidas pela entidade. O evento acontece nacionalmente entre os dias 7 e 9 de agosto.

Em Rio Branco, o evento será realizado no dia 7 de agosto, no Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai, das 8h às 12h. A programação terá a presença de autoridades, palestra do superintendente Regional do Trabalho no Acre, Leonardo Lani de Abreu, exposições de alunos e visitação de empresas.

O Mundo SENAI é uma oportunidade que o SENAI oferece para que a sociedade descubra como se capacitar para o futuro e aproveitar excelentes oportunidades no mercado de trabalho da indústria. Durante o evento, são compartilhadas oportunidades de capacitação, ingresso no mercado de trabalho ou ascensão na carreira. O evento é gratuito e está aberto a toda a comunidade.

SOBRE O MUNDO SENAI

Desde 2009, o SENAI abre suas portas anualmente em todas as unidades da Federação, permitindo à comunidade conhecer presencialmente seus cursos, carreiras na indústria e experiências. Desde 2022, o evento também inclui a Feira on-line de Empregos na plataforma Contrate-me, oferecendo aos alunos e egressos do SENAI acesso a vagas de emprego e estágio, contribuindo para o aumentando da empregabilidade e fomentando conexões profissionais.

PROGRAMAÇÃO NO ACRE

8h – Recepção aos convidados com café da manhã

8h30h – Abertura do evento com falas das autoridades presentes

9h – 9h30 – Palestra: Nova Portaria da Aprendizagem – Dr Leonardo Lani de Abreu – Superintendente Regional do Trabalho no Acre.

9h30 – 12h – Visitação às exposições dos alunos e empresas nas dependências no Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis

A programação nacional, realizada on-line nos dias 7, 8 e 9 de agosto, terá palestra no dia 7, das 17h30 às 18h30 (horário de Brasília), de Jônatã Zanconatto Freire – colunista da CBN e diretor de Recursos Humanos da empresa Mercale – Acre, que abordará o tema “O futuro do jovem no mundo do trabalho”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o início do evento no site senaiac.org.br ou www.mundosenai.com.br/evento.