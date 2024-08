Marcus Alexandre participa da festa no 6 de Agosto: “sou amigo do bairro”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O candidato à prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), compareceu nesta terça-feira (6) ao aniversário de 120 anos do bairro 6 de Agosto, na capital. Durante a visita, o ex-prefeito de Rio Branco tomou café com populares e posou para fotos.

Ao ac24horas, Marcus disse que sua visita é como candidato, mas sobretudo como amigo do bairro. “Primeiro eu venho como amigo do bairro. 6 de agosto, quando eu fui prefeito, avançou bastante, com a unidade de saúde que tem ali na entrada da Amadeu Barbosa, com uma relação de muita presença, tanto na enchente de 2015, na mudança do transformador na Travessa Praxedes para quem não tivesse que desligar o bairro todo, até o investimento em manutenção de ruas e novas ruas. É claro que nós estamos há dois meses da eleição, obviamente que eu venho também como candidato, porque esse é o momento da gente dialogar, refletir sobre a cidade que a gente tem e a cidade que a gente quer”, disse.

Marcus Alexandre lembrou que os bairros afetados por constantes alagamentos necessitam de um melhor acompanhamento e presença de estado, para o suprimento das demandas da população. “A prefeitura é aquela parceira amiga de todas as horas, principalmente nos momentos mais. Os bairros aqui do 2º Distrito, como Taquari, Cidade Nova, 6 de Agosto, precisam de uma prefeitura presente o tempo todo. O que eu tenho escutado na rua é majoritariamente o povo querendo mudança, querendo uma nova atitude, uma prefeitura parceira e amiga, que trabalha os quatro anos e não só quando está chegando o ano da eleição e tentar fazer as coisas na correria”, afirmou o candidato.