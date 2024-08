Leila Galvão tem candidatura homologada para disputar prefeitura de Brasileia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite de segunda-feira, 5, a ex-prefeita Leila Galvão, do MDB, foi homologada como candidata a prefeita de Brasiléia durante uma convenção partidária realizada na quadra de esportes do bairro Ferreira Silva. O evento contou com a presença de apoiadores, lideranças políticas e membros da comunidade, que se uniram em apoio à candidatura de Leila. O professor Erinaldo foi confirmado como vice em sua chapa.

Em seu discurso, Leila Galvão destacou a importância de sua candidatura e seu compromisso com a população do município. “É com grande honra e responsabilidade que aceitei este desafio. Brasileia precisa de uma administração que priorize o bem-estar de todos os cidadãos, com investimentos em educação, saúde e infraestrutura, e que esteja verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou a emedebista.

Leila também enfatizou a importância da participação popular no processo eleitoral. “A força da nossa candidatura vem de cada um de vocês. Acreditamos que juntos podemos construir um futuro melhor para Brasileia. Nosso compromisso é com o trabalho sério, com a transparência e com a escuta ativa das demandas da comunidade. Conto com o apoio de todos para fazermos a diferença”, declarou.

A candidata agradeceu aos presentes e reforçou sua confiança na equipe e nas propostas de governo que pretende implementar. “Estamos aqui para servir ao povo de Brasileia. Cada passo dado nesta jornada será em direção a uma cidade mais justa, mais próspera e mais humana. Vamos, juntos, transformar nossa querida Brasileia”, acrescentou.

Com a candidatura oficializada, Leila Galvão e sua equipe agora se preparam para a campanha eleitoral, buscando o apoio e a confiança dos eleitores para levar adiante seu projeto de transformação e desenvolvimento para a cidade.

Além da candidatura de Leila, também foram homologadas as candidaturas de vereadores coligados à sigla. A coligação, intitulada “A Voz da Mudança”, é formada pelos partidos MDB, PODEMOS, PT, Federação Brasil Esperança e PSB. Em seu discurso, Leila Galvão ressaltou a importância da união das agremiações para alcançar a vitória nas eleições.

O evento foi marcado por um incidente curioso: no momento da oficialização de Leila como candidata, as luzes da quadra de esportes apagaram, embora o sistema de som e as casas vizinhas tenham permanecido iluminadas. Apesar disso, a convenção seguiu normalmente, com discursos empolgados e compromissos de um futuro promissor para Brasiléia.

Entre os presentes, destacaram-se os deputados André Vale, Tanízio Sá, Eduardo Velloso, Maria Antonina, Fagner Calegário e Antônia Salles, reforçando o apoio político à candidatura de Leila na região.