Idoso e bebê de 1 ano: mais dois familiares são internados com doença de Chagas no Juruá

Estão internados com doença de Chagas no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, um idoso de 86 anos e uma criança de 1 ano. Ambos são moradores do bairro Miritizal e também familiares das outras nove pessoas que tiveram os casos confirmados e foram internadas no final de julho. Um desses familiares ainda está na unidade hospitalar.

Além desses 11 casos, outras cinco pessoas estão sob investigação da Vigilância Epidemiológica do município e do Estado. Todos consumiram açaí e patoá que podem ter sido contaminados pelo besouro barbeiro, transmissor da doença.

No dia 25 de julho, um homem, morador da localidade deu entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com febre e dores de cabeça e no abdômen. A partir daí, os outros casos foram descobertos.

Três filhos de dona Antônia Gracietti da Silva, de 11,14 e 16 anos, ficaram internados no Hospital do Juruá e ela também apresentou sintomas da doença. “Muito vômito, dor de cabeça, dor no corpo, febre e fraqueza nas pernas. Meus filhos sentiram as mesmas coisas, mas não estão sentindo e já tiveram alta. As equipes de saúde já estiveram aqui e borrifaram tudo”, relatou ao ac24horas, citando que pessoas de 11 famílias do bairro estão com sintomas da doença.

O Governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul criaram uma Sala de Situação para acompanhar os casos. Equipes das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica da prefeitura de Cruzeiro do Sul e do governo do Estado, Atenção Básica, Unidade de Pronto Atendimento e Hospital do Juruá estão em alerta para os sintomas dos pacientes. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias estão fazendo busca ativa na localidade onde os casos foram registrados e em outras comunidades. Foi posto em prática um plano de contingência que inclui medidas de controle do vetor da doença, campanhas de conscientização e orientação para a comunidade, além de reforço no monitoramento dos casos.