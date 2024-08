Equipe de Rio Branco vence campeonato de pesca em Rondônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma equipe de Rio Branco, no Acre, ganhou no último final de semana o 5º Campeonato de Pesca do Distrito de Extrema, no Estado de Rondônia. A equipe denominada de “Gavião Pescador”, formada por Misael, Dil e Luiz Carlos, o “Gavião”, somou quase 2 mil pontos, e levou a medalha de ouro.

A premiação foi entregue na Prainha do Professor Waldiomiro, onde ocorreu a concentração. A competição que contou com a participação de 47 equipes dos Estados de Rondônia, Amazonas e Acre, foi disputada no Rio Abunã, no período das 8h às 15h de domingo (4).

Anúncio

A equipe “Gavião Pescador” concorreu com três espécies, entre os peixes pescados, um Barba-Chata, Pirarara e um Caxara, totalizando 1.885 pontos. A segunda equipe obteve 1.120 pontos e as equipes Poraquê e Capivara ficaram com a terceira e quarta colocação, respectivamente.