Duarte destina R$ 6 milhões para construção de novo hospital em Xapuri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (6) o empenho de R$ 6 milhões de reais para a construção do novo hospital em Xapuri. O investimento é fruto de uma emenda parlamentar e reflete o compromisso do parlamentar com a melhoria da saúde pública e o bem-estar da população local.

A necessidade de um novo hospital surgiu devido às condições precárias do atual hospital de Xapuri, que se encontra deteriorado, recebendo muitas reclamações da população. “A situação do atual hospital é insustentável. Precisamos garantir que nossos cidadãos tenham acesso a um atendimento médico digno e de qualidade”, afirmou Roberto Duarte.

Anúncio

O novo hospital será equipado com modernas instalações, visando oferecer atendimento de qualidade e suprir as necessidades de saúde dos moradores de Xapuri e região. “A saúde é uma prioridade em nosso mandato. Com este novo hospital, garantiremos que a população tenha acesso a serviços médicos de excelência, mais perto de casa”, reforçou o deputado.

A construção do hospital representa um avanço significativo para Xapuri, proporcionando um ambiente adequado para tratamentos de urgência, consultas médicas e internações. “Os moradores da região merecem um hospital moderno e eficiente, capaz de atender com dignidade e qualidade. Estamos trabalhando para transformar essa necessidade em realidade, para que não precisem se deslocar até Rio Branco em busca de atendimento”, destacou Duarte.