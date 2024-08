Da base de Bocalom, Lene recebe Marcus com abraço: “sou democrática”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A chegada do candidato à prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), no aniversário de 120 anos do bairro 6 de Agosto, pegou de surpresa a vereadora da capital e candidata à reeleição Lene Petecão (PL), que cumprimentava populares num dos corredores do Mercado Municipal da 6 de Agosto.

Surpreendida, Lene Petecão, que é da base do prefeito Tião Bocalom, concorrente mais direto de Marcus, abraçou e cumprimentou cordialmente o candidato emedebista. Após o cumprimento, os candidatos tomaram rumos distintos.

Anúncio

Mais tarde, ao ac24horas, Lene Petecão disse que apesar de apoiar Bocalom, o encontro não causou incômodo. “Sou da base do Bocalom e apoio o projeto de Bocalom. Chegaram assim, de surpresa, mas eu sou uma democrática, cumprimento todo mundo porque eu sou uma pessoa educada. Aqui [6 de Agosto] é a minha casa. Eu tenho que receber as pessoas, não é? Todo mundo aqui é amigo do bairro”, afirmou.