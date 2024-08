Chuva no Alto Acre não surte efeito e rio segue baixando na Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A região do Alto Acre, como, por exemplo, Xapuri, registrou chuva nessa segunda-feira, 5, depois de vários dias de seca. A expectativa era de que a chuva faria diferença no nível do Rio Acre na capital acreana, que se aproxima da menor cota da história.

No entanto, na medição desta terça-feira, 6, a chuva não produziu nenhum efeito prático e o nível do Rio continua baixando. Conforme a medição da Defesa Civil, o nível do Rio Acre baixou mais um centímetro e cota é de 1,41m.

O registro nesta manhã significa que o nível está apenas 16 centímetros da menor cota da história, quando em outubro de 2022, o manancial atingiu 1,25m em Rio Branco.