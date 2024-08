Caçulinha tinha mágoa de Faustão? Músico saiu revoltado com mudanças na Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de ser dispensado pela Globo após passar 25 anos na emissora, Caçulinha (1938-2024) guardava algumas mágoas do tempo em que passou na empresa. Nenhuma delas, no entanto, era de Fausto Silva, com quem viveu seu auge na TV durante o Domingão do Faustão (1989-2021). Em 2015, ele falou que foi aos poucos sendo excluído de projetos, até que ficou sem ter o que fazer e foi demitido.

Em entrevista a Gugu Liberato (1959-2019) quando foi dispensado, Caçulinha falou sobre os verdadeiros motivos que o tiraram da Globo depois de se dedicar durante mais de duas décadas à emissora.

“Acabaram os musicais no programa dele [Faustão], acabaram as bandas, ficou eu sozinho. Aí foi diminuindo, eu cheguei nele e perguntei: ‘O que nós vamos fazer? O que você quer fazer?’. E ele: ‘Fica aí, Caçula’. E eu fiquei sem saber o que fazer, ou não fazendo nada. O programa mudou completamente de rumo, os quadros foram mudando. Não tinha por que eu [estar] lá”, pontuou ele.

O artista, porém, assegurou que nunca teve mágoas de Fausto Silva e sempre foi grato ao apresentador por tudo o que proporcionou para sua carreira. “Não tenho nada contra o Fausto. Se eu falar [algo ruim], estou mentindo e vou arrumar uma inimizade com alguém que me ajudou”, afirmou à época.

“Cada um faz aquilo que lhe convém. O Faustão achou que estava tudo certo. Eu, como músico e empregado, achei que poderiam ter feito outra coisa. Não fizeram, e agora é feijão no fogo para quem fica, como diria meu pai”, completou.

Caçulinha também afirmou que não teve brigas com o apresentador e não guardou mágoas. “Tem ponto de vista. Você discute. Eu mostrei pra ele alguns pontos de vista, e ele falou: ‘Não, Caçula, não me interessa isso aí’. Então são pontos de vista, entendeu?”, soltou.

“Não tem mágoa. Mágoa por quê? Se nós fomos juntos pra TV Globo, deu certo. Frequento a casa dele, todas as pizzas eu vou, almoço uma vez por mês [com ele]. Ele seguiu a vida dele, e eu sigo a minha.”

Com relação à Globo, ele também não ficou com ressentimentos, mas não deixou de criticar os projetos da casa. “Os 15 primeiros anos [em que trabalhei lá] foram os melhores. Nos outros dez, já começou a mudar tudo. Vai mudando produção, foi passando diretor, cada um com uma ideia. ‘Não, Caçulinha lá em cima’; ‘Caçulinha dentro do cenário’ ou ‘Caçulinha fora do cenário’. E eu fui topando todas. Me incomoda, porque cada um vem com uma ideia”, ponderou.

Luto pelo artista

O cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda (5). Ele estava internado havia cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto. As informações foram divulgadas pelos familiares ao G1.