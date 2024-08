Boa menina…

Lembram que a missionária Antônia Lúcia chegou a dizer que era candidata à prefeita de Rio Branco? Levou um “carão” de Roberto Duarte e nunca mais abriu a boca.

Boca no trombone

Em Rio Branco, os adversários de Bocalom vão tentar convencer o eleitor que a cidade está pior em algumas áreas como transporte, saneamento e ruas.

🔴 Não é nada cortês a fala de petistas para qualificar o tombo que o prefeito Zequinha Lima deu nos antigos aliados dos tempos em que o prefeito era do PCdoB. Zequinha não vacilou entre manter a coerência com a história política dele ou ceder aos encantos dos novos amigos.

🔴 Petista – Zequinha Lima não terá a esquerda no palanque, mas seu marqueteiro Gilberto Braga é filiado ao PT, já foi até poderoso candidato a suplente de senador de Jorgeney Viana das Neves.

🔴 Pelo mundo – Depois do Sul Maravilha, alguns acreanos estão tomando coragem e o rume da Europa. Quem vai?

Então tá!

Fiocruz diz que após viés de aumento, as síndromes gripais mostram forte tendência de redução no Acre.

Na peleja entre “zerouns” versus “zerodois”, apareceu um Zé Ruéla e alertou: “se não for profissional e se não tem as manhas, não entra”. Silêncio e resignação: fazer o que, então, se o Zé tá certo?

Menina do bem! – A criadora de conteúdo Raquel Mércia tem divertido todo o Brasil com suas “reportagens” bem-humoradas e ganhou elogios até do apresentador Alex Escobar, da Rede Globo.

O que mudou? – A relação de Gladson com Mailza que já foi eletrizante, ligada em 220, hoje é mais fria do que a de um casal de pinguins.

🔴 Renan Biths será um dos coordenadores da campanha de Bocalom. Até pouco era a voz mais influente de Mailza.

Em pé [de pano]

A esquerda está tentando cair em pé no episódio de Cruzeiro do Sul. Soou o

apito e a matilha obedeceu mas o outro – sim, ele mesmo! – disse que viu o pé-de-pano embaixo da cama e gritou: “traidores, indecentes”…

O que eles dirão…

Com o início da propaganda eleitoral no próximo dia 16, é que se vai saber quais são as estratégias adotadas por cada candidato. Para Marcus Alexandre estão reservados elogios, Melancia-Petista-Comunista.