Apresentador Ratinho revela a origem de sua fortuna: veja detalhes

Além de ser apresentador do SBT, Ratinho é dono da Rede Massa, que conta com inúmeras emissoras de rádio e televisão. Durante entrevista ao podcast Boa Noite, Brasil, o comunicador ainda relatou que a parte da renda vem de um hotel.

Atualmente, a fortuna do apresentador é estimada em R$ 530 milhões, segundo reportagem publicada na imprensa.

“A Rede Massa hoje, entre minhas e afiliadas, tem 77 [emissoras de rádio], mais seis emissoras de televisão”, relatou. Ratinho ainda atua no ramo do agronegócio com nove fazendas.

No ano passado, em papo com o podcast Pod Pai Pod Filho, Ratinho afirmou que gosta de ganhar dinheiro. “Desde menino, gosto de ganhar dinheiro. Meus irmãos gostavam de pedir as coisas para o meu pai. Eu, não. Comecei pegando mamona para vender. Depois, fui engraxar sapato em um bar famoso em Marumbi, uma cidadezinha do Paraná”, disse.

Ele contou que a profissão que gosta de fazer é a de vendedor. “Todo sábado, todos iam engraxar lá, mas aí eu falei: ‘É muito engraxate para pouco sapato’. Comecei a inverter os papéis. Ao invés de ir no sábado, eu ia na casa das pessoas na segunda. Já comecei a estragar meus colegas (risos). Eu sempre vendi alguma coisa, gosto de vender”, encerrou.