Após recesso, deputados estaduais e vereadores da capital voltam ao trabalho

Após o recesso parlamentar de quase 30 dias, os deputados estaduais do Acre retornaram aos trabalhos nesta quarta-feira (7) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Da mesma maneira ocorre com os vereadores da capital Rio Branco que tiveram recesso de algumas semanas.

O encerramento da segunda parte do ano legislativo está previsto para a segunda quinzena de dezembro.

A última discussão da Aleac este ano foi a aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2025, encaminhado à casa pelo governo em maio deste ano. Para o exercício financeiro do ano que vem, é previsto um orçamento de quase R$ 11,1 bilhões.

Segundo a assessoria da câmara, as sessões serão retomadas sem nenhuma agenda especial. “A sessão será normal na quarta, sem nenhuma solenidade”, informou.

Os parlamentares, que estão em plena campanha eleitoral visando as eleições de outubro, retornarão ao trabalho cumprindo o horário regimental pela manhã e realizando atividades de campanha no restante do dia. Para o segundo semestre, ainda não há informações sobre projetos polêmicos em tramitação no parlamento mirim.