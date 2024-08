Zezé Di Camargo alfineta Lulu Santos: ”Já evitei”; Entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No sábado (3), Zezé Di Camargo revelou que possui um desentendimento com Lulu Santos. O cantor falou sobre a rusga durante o programa Sabadou, do SBT, apresentado por Virginia Fonseca.

A revelação ocorreu após Lucas Guedez perguntar para o cantor sobre qual famoso ele ‘‘evita ficar no mesmo quadrado’’. “Não só evito como já evitei, Lulu Santos”, respondeu Zezé Di Camargo.

O cantor explicou que o motivo do distanciamento é o fato de que Lulu Santos já desdenhou do sertanejo, gênero musical que Zezé adotou para sua carreira. “O Lulu Santos teve alguns comentários na época em que o sertanejo surgiu. Ele fez muita piada falando do sertanejo”, explicou.

“Chegou um dia em que ele estava contando uma história, acho que no [programa do] Jô Soares, sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Uma vez ele estava tratando o dente, fazendo canal, com todo aquele barulho, e tinha sertanejo tocando junto. Bom, ele quis comparar a gente [o sertanejo] com uma dor de dente”, afirmou o artista.

O pai de Wanessa Camargo ainda contou que, depois dos comentários, se encontrou com Lulu Santos algumas vezes. Em especial, o sertanejo relembrou de uma ocasião em que recebeu um disco de diamante durante o programa da Xuxa.

“Ele estava no programa, a gente passou na frente dele, ele estava esperando para entrar e nós estávamos ali, exatamente, para receber um disco de diamante, referente a mais de um milhão de cópias”, contou Zezé Di Camargo.

