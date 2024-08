Veja a tabela 100% atualizada do Brasileirão após o fim da 21ª rodada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, o Fortaleza venceu o Cruzeiro por 2 x 1, nesta segunda-feira (5), no encerramento da 21ª rodada do Brasileirão 2024.

A partida marcou o fim dos 100% de aproveitamento da Raposa como mandante no campeonato e o sétimo jogo de invencibilidade do Leão (sendo seis vitórias).

Muito efetivo, o Fortaleza abriu o placar com Breno Lopes, em chute cruzado, mas o Cruzeiro respondeu rápido com Matheus Henrique.

No fim do primeiro tempo, Renato Kayzer mostrou “faro de gol” para aproveitar na pequena área e garantir o Fortaleza na liderança do marcador.

Após o intervalo, a partida não teve tanta emoção quanto na etapa inicial.

Agora, o Leão é o terceiro lugar, enquanto o Cruzeiro caiu para a quinta posição.

