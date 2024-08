Sidney Rogério, o médico que aprimorou o atendimento ao câncer de mama no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O médico e apresentador Fabrício Lemos recebeu no programa Médico 24 Horas desta segunda-feira, 5, o médico mastologista Sidney Rogério, responsável pela melhoria do atendimento à mulher com câncer de mama no sistema público de saúde do Acre.

Sidney Rogério é o grande responsável pela implantação de condutas específicas de tratamento do câncer da mama no Estado, que antes só oferecia às pacientes a mastectomia (retirada de toda a mama). “Começamos a fazer um serviço conservador de mama, retirando somente os locais com câncer, porque não havia protocolo antes. Criei um serviço de linfonodo sentinela, onde preservamos a axila dos pacientes. O câncer na mama não te mata, ele não te causa mal a não ser perder aquele fragmento do corpo que não é vital. Mas quando ele emite a metástase, ele passa a ser muito perigoso e pode tirar o paciente da condição de chance de cura. Muitas vezes, quando não tinha esse serviço, todas as pacientes eram submetidas ao esvaziamento axilar, podendo evoluir com linfedema, que é um inchaço no braço, podendo tornar a paciente numa pessoa com deficiência”, explicou.

Anúncio

O câncer de mama, de acordo com Sidney Rogério, é o principal câncer no mundo, mas tem subtipos. O ductal invasor, responsável por mais de 90% das incidências, e a chance de cura da doença está intrinsecamente ligada à detecção precoce. “É primordial não esperar. Se viu, sentiu alguma coisa, não deixe pra depois. A cada 6 meses, esse câncer pode mudar de estágio: 6 meses é tempo de ouro. Se você tem 40 anos ou mais e sentir sintomas, você já tem que correr atrás, porque está na idade de fazer exames periódicos para detectar antes de sentir sintomas. Você não sabe quando vai ter, mas acompanhando, se detecta no início”, afirma.

Assista ao programa completo: