Proposta indecente: R$ 100 mil por uma Secretaria!

O ex-juiz Sérgio Moro, que se tornou senador pelo Paraná após deixar sua carreira jurídica para ocupar o cargo de Ministro da Justiça no governo Bolsonaro, é conhecido por sua frase emblemática: "Se puxar a pena, cai todo o galinheiro". Esta afirmação estava relacionada à Operação Lava Jato, que revelou ao mundo a corrupção estrutural do presidencialismo de coalizão durante o segundo mandato do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia agora uma investigação rigorosa ao puxar a primeira pena do polêmico "Orçamento Secreto" e as emendas parlamentares, com ou sem a utilização do PIX, fazendo com que a Operação Lava Jato pareça um simples jogo de crianças. As suspeitas de irregularidades e corrupção já eram sussurradas nos corredores e nos subterrâneos do poder em Brasília. Na Lava Jato...