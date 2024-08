Pedro Manso diz que Tiririca deu em cima da mulher dele: ‘Se eu tivesse pego…’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O humorista Pedro Manso relembrou uma briga séria que teve com Tiririca após descobrir que o então amigo deu em cima da mulher dele. O episódio aconteceu na casa de Manso, na década de 2010.

“Foi verdade. Uma coisa que já passou, tem muitos anos. Está perdoado. Ele não tocou na minha mulher. Apenas estava bêbado, cantou minha mulher. Fiquei p$#@. Se eu tivesse pego. Eu, esse negão de quase 1,9m de altura, luto boxe, muay thai, jiu-jítsu, o Tiririca não existiria hoje. Mas minha mulher só falou uma duas horas depois, ele já tinha ido embora. Foi dento da minha casa”, disse Pedro Manso, em entrevista ao “Papagaio Falante”, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Manso conta que por conta do climão não fala mais com Tiririca. “Eu o tinha como melhor amigo. Um ano depois, ele me pediu perdão. Eu fico muito triste. Não gosto de tocar no assunto, porque me faz mal. Ele devia estar bêbado, com um espírito ruim. Ficamos de mal de um ano. Perdoei, mas não tem mais como ser amigo. Família é uma coisa muito sagrada”.

Vale lembrar que o deputado federal Tiririca é casado há 27 anos com Nana Magalhães.