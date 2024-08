Pé na estrada

Enquanto Tião Bocalom [PP] viaja pelo interior do Acre acompanhando Bittar, Marcus Alexandre [MDB] corre Rio Branco pra cima e pra baixo.

Ô coisa cara!

Candidatos a vereadores em Rio Branco querem dinheiro. Um apoio de quem diz ter votos tá valendo R$ 300 mil. Poucos querem ir por fidelidade partidária.

Queridinha do papai

🔴 Na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, a secretaria de comunicação, Nayara Lessa, mandou o jornalista Jefson Dourado, para acompanhar a vice-governadora Mailza Assis, porque papai Gladson [como ela chama], seria acompanhado por ela. Esquece ela que já já Mailza vira governadora e ela… Aliás, que péssima cobertura!

🔴 A Federação PT, PCdoB e PV, pode até estar oficialmente fora da campanha de Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul, devido às decisões de Brasília. Mas como diz aquele meme da velhinha do zap, “os vereadores não vão não”, com Jéssica Sales, do MDB.

🔴 A volta do anzol – Professor Coelho, que expulsou um monte do PSD por infidelidade partidária, agora é contra Petecão.

Eita!

A convenção de Gilberto Lira vai ser no estádio Marreirão em Sena. Mazinho promete ocupar todos os 5 mil lugares.

Meu Deus!

Mais uma vez, as igrejas estão “lotadas” de candidatos. O difícil é saber quem é o candidato de “Deus”.

🔴 Esse ano, a Expoacre não teve apagão elétrico, mas de internet…

➡️ Em Porto Walter, enquanto a prefeitura ainda não entrega o plano de mitigação dos impactos ambientais da estrada que liga o município a Cruzeiro do Sul, a seca do Rio Juruá obriga a população a ignorar o embargo do MPF.

“Zulivre!”

Na Expoacre de Cruzeiro do Sul cobraram ingresso até do pessoal da imprensa, que cobria o evento.

Elitizado

Organizadores da Expoacre Juruá erraram novamente ao não disponibilizar transporte coletivo até a Arena dos Nauas. Uma corrida de Uber custa R$ 70 somente de ida. Foi a feira de quem tem café no bule.

Quer poder…

No Boa Conversa, os jornalistas do ac24horas debateram sobre o que leva um milionário como Zé Lopes a entrar na política. A resposta é simples: o poder é uma “droga” mais viciante que o dinheiro.

Fique ligado

A sabatina do ac24horas, a partir do dia 19 de agosto, é uma ótima oportunidade para os eleitores descobrirem as propostas dos candidatos a prefeito em Rio Branco. É hora de saber quem tem proposta concreta ou só discurso bonito.