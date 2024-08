Novo Mercado Velho terá área de interdição ampliada devido a riscos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Defesa Civil do Acre confirmou ao ac24horas nesta segunda-feira, 5, que deverá ampliar a área de isolamento no calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco, devido a novas movimentações de terra e ao comprometimento do solo. A informação é do coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.

Coronel Batista explicou que parte da área já havia sido isolada em julho, e agora será necessário um novo isolamento. “A área correspondente à passarela e as áreas adjacentes já estão interditadas. Agora, vamos aumentar a área interditada para garantir a segurança”, afirmou.

Anúncio

Segundo Batista, um trabalho minucioso será realizado para determinar como proceder com a obra de recuperação, que não será concluída rapidamente. “É uma obra complexa, e vamos buscar a solução mais viável, o que pode levar algum tempo. Houve um impacto no tabuleiro da ponte, e já realizamos uma sondagem para obter um laudo que nos permita entender a situação do solo e decidir até onde vamos atuar”, explicou dizendo que o decreto de emergência já foi publicado com objetivo de acelerar o processo.

Além dos danos no calçadão, a passarela Joaquim Macedo foi interditada no final de junho devido à oscilação do nível do Rio Acre, que apresentou variações significativas no primeiro semestre deste ano.