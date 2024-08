Nossa Senhora da Glória chega pelo Rio Juruá e marca início de Novenário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

De forma inédita, com a imagem da Santa chegando a Cruzeiro do Sul de barco pelas águas do Rio Juruá, teve início nesta segunda-feira, 5, o 106° Novenário de Nossa Senhora da Gloria, em Cruzeiro do Sul.

No final da tarde, 15 barcos da Marinha do Brasil, pescadores e outros participantes saíram com a imagem da Santa da Comunidade São Leopoldo na Praia Grande, descendo o Rio Juruá, até o Porto Central. Já em terra, a imagem foi levada para a Catedral Nossa Senhora da Glória. O bispo Dom Flávio Giovenali fez todo o percurso ao lado da imagem.

“Nossa Diocese é composta por 12 municípios e em todos os rios tem muita importância. Tem muita gente que vive e trabalha na pesca, nos alimenta com o seu trabalho, muita gente que faz o transporte das mercadorias. Foi um pedido da colônia de pescadores, que nos deu a ideia, então junto com a Marinha do Brasil conseguimos organizar essa Procissão no Rio Juruá. Este ano foi ainda pequena, mas é uma semente que se lança e, se Deus quiser, nos próximos anos irá crescer bem”, pontou o líder religioso.

De acordo com a Marinha, 15 barcos e cerca de 100 pessoas acompanharam a Procissão Fluvial e mesmo com o baixo volume de água, não houve nenhum problema no percurso.

Dona Maria Letiz Oliveira Ferreira, de 68 anos, esperou a chegada da santa e assistiu à missa. “Eu vim para a chegada da minha mãe, poderosa, que nos potrege, nos guarda, nos livra, faz tudo por nós. Quando eu era pequena, nós vinha [sic] de canoa. Quando não tinha motor, era no remo ou, puxando na corda. E eu ainda estou aqui. Contando a história e vivendo ainda essa história de amor por Nossa Senhora da Glória”, contou emocionada.

“Eu recebi muitas bênçãos de Nossa Senhora auxiliadora e Nossa Senhora da Glória. Meu filho bebia muito e eu pedi à Nossa Senhora que ela fizesse ele deixar de beber e ela fez. Foi bênçao recebida, graça alcançada na minha vida e na vida dele. Hoje em dia ele não bebe mais e graças a Deus e Nossa Senhora da Glória”, contou Raimunda Gomes de Lima, 67 anos.

O Novenário

Todos os dias a programação religiosa começará às 15h, com adoração ao Santíssimo, oração do santo terço e confissões até a hora da Santa Missa. Haverá missa todos os dias às 06h da manhã e às 19h30 na Catedral.

As atividades sociais e econômicas do Novenário, como a venda de alimentos e os bingos terão início na quinta-feira, 8.

A maior festa religiosa do Acre será encerrada dia 15 de agosto com a Procissão de Nossa Senhora da Glória, que deve atrair cerca de 40 mil pessoas. Depois da missa campal haverá o show do padre Joãozinho.

Entre as atividades especiais do Novenário estão a Caminhada da Juventude com Maria, no dia 10, com saída da Balsa de Rodrigues Alves às 16h até à Catedral Nossa Senhora da Glória.

Já no dia 11 a Diocese realiza a Procissão das crianças, com saída às 6h30 do Jardim Amigo das Crianças

descendo o Morro da Glória até à Catedral.Na chegada haverá Missa na Catedral celebrando o Dia dos Pais.

“Maria, ensina-nos a ser família de Deus” é o tema deste ano do Novenário de Nossa Senhora da Glória. Durante o evento, a Diocese vai arrecadar material de limpeza e higiene, cestas básicas, roupas, calçados entre outros itens, que serão distribuídos para os moradores em situa de rua e pessoas em vulnerabilidade social e econômica.