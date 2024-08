Mulher fica em estado grave após colisão de moto com vaca em ramal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A colisão de uma motocicleta com um animal deixou Naiany Barbosa da Silva, de 28 anos, gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira, dia 5, no Ramal do Jarinal, localizado no km 72 da Rodovia AC-90 (Transacreana), zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Naiany e seu esposo haviam saído da residência de familiares e, enquanto trafegavam em uma Yamaha Factor, de cor vermelha, uma vaca entrou na frente da moto, ocasionando a colisão com o animal.

Com o impacto, Naiany foi arremessada, bateu com a cabeça no solo e desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado, foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Naiany, estabilizaram-na e a encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo a médica do SAMU, a paciente sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave, precisou ser intubada e deu entrada no hospital m estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente para os devidos procedimentos.