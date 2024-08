Mestres acreanos de taekwondo passam por exame da Kukkiwon e recebem certificação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Entre os dias 23 e 25 de fevereiro deste ano, a delegação da Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC) participou do Kukkiwon Special Dam Promotion Test in Brasil, evento que foi realizado no Rio de Janeiro e contou com a participação de mais de 400 faixas pretas de várias partes do país. No entanto, somente agora os novos mestres acreanos receberam suas certificações devido as exigências e normas extremamente criteriosas estabelecidas pela entidade coreana.

Os mestres acreanos que receberam suas certificações de mestrado em taekwondo pela Kukkiwon foram: Tiago Marques (Mestre 5º Dan), Jocirley Braga (Mestre 5º Dan), Leddinho Souza (Mestre 5º Dan), Amâncio Oliveira (Mestre 4º Dan) e Aldeniza dos Santos (Professora 3º Dan). A entrega dos certificados aconteceu no último sábado, 3, durante a programação dos Jogos Escolares realizados na quadra do Colégio Acreano.

“A delegação acreana comemorou este feito porque 100% de nossos mestres, incluindo a faixa preta terceiro Dan, Aldeniza dos Santos, foram aprovados num dos exames de maior eficiência e credibilidade do mundo”, comenta o Mestre Tiago Marques, atual presidente da FETEAC.

Aldeniza dos Santos, que também recebeu sua certificação de faixa preta terceiro Dan pela Kukkiwon, disse que a certificação internacional é importantíssima para a caminhada profissional no taekwondo.

“Eu, como a única mulher participante do Acre no seminário, fiquei muito feliz com o meu desempenho, com a minha aprovação, e certificação internacional. Sempre importante estar se atualizando, buscando mais conhecimento, sempre com o intuito de melhorar”, frisou a professora que deverá se tornar a primeira mestra graduada no Acre.

Outro mestre certificado foi Jocirley Braga, atual Vice-presidente da FETEAC, que teve como seu primeiro instrutor o Mestre José Carlos Gomes Guimarães, o Mestre Juca, tido como o verdadeiro introdutor do Taekwondo no estado do Acre.

“Estou muito feliz e realizado. E não poderia deixar de agradecer, primeiramente, a Deus, e à CBTKD e, em especial, à FETEAC, na pessoa do mestre Tiago, um grande irmão, e à delegação do Acre que se fez presente, que me garantiu todo o apoio moral e material. E, também, não poderia deixar de agradecer ao saudoso grão-mestre Juca, a quem dedico de coração essa certificação, com quem aprendi absolutamente tudo que sei’’, comentou.

A Federação Acreana de Taekwondo (FETEAC) publicou nesta segunda-feira, 5, em suas redes sociais a entrega dos respectivos certificados expedidos pela instituição máximo do taekwondo mundial a Kukkiwon aos novos Mestres e professores acreanos.

Sobre o Taekwondo

O taekwondo é uma arte marcial de origem coreana que chegou ao Brasil em 1970. Entrou como esporte olímpico em 2000, em Sidney, na Austrália, e chegou ao Acre através do Mestre Juca. Na atualidade, a modalidade conta com milhares de praticantes e está presente em quase todos os municípios acreanos.

Com informações da Assessoria Federação Acreana de Taekwondo (FETEAC).