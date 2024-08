Jorge Viana e Fávaro anunciam vinda à ExpoAcre e abertura do mercado chileno para o Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Organizado pela ApexBrasil durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile nesta segunda-feira, o Foro Empresarial Chile-Brasil reuniu em Santiago mais de 500 empresários brasileiros e chilenos e abriu novos horizonte para o comércio exterior brasileiro, com anúncio de novos investimentos e parcerias.

O presidente da Apex Jorge Viana mostrou-se entusiasmado com o evento, lembrando que se trata da 11⁠ª missão empresarial que acompanhou visitas do presidente Lula a diversos países. “Estamos muito empolgados com os resultados que conseguimos até agora. Este encontro representa uma oportunidade ímpar para conectar negócios brasileiros com o mercado chileno”, disse.

Um ponto importante, em especial para o Acre, foi a reunião que Viana conduziu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras, Antonio Jorge Camardelli, para tratar da abertura do mercado chileno para a carne suína e bovina do Acre e de Rondônia. Foi destacada a possibilidade de utilização da Estrada do Pacífico, construída durante o período em que Jorge Viana foi governador do Acre, como uma grande vantagem comparativa a favor do estado.

“O Chile é um mercado fundamental para os produtos do Acre”, disse Viana. Em breve, uma missão chilena deverá ir ao Acre para tratar da compra dos produtos agropecuários de produtores do Estado.

O mercado chileno de proteína animal é altamente valorizado e haverá vistoria de frigoríficos no Acre e em Rondônia para que as exportações para o país andino possam ser iniciadas em breve. Segundo o presidente da ApexBrasil, esse avanço veio graças ao retorno da diplomacia presidencial do novo governo Lula: “Graças ao trabalho do presidente Lula, estamos vendo um avanço significativo nesse setor”, acrescentou Viana.

Jorge Viana também anunciou uma visita do ministro Carlos Fávaro ao Acre durante a Expoacre deste ano. O ministro será acompanhado por ele e pelo senador Petecão, que é seu companheiro de partido.

Ao final do seminário, Lula e o presidente chileno Gabriel Boric reforçaram a importância das relações comerciais entre Brasil e Chile. O fluxo de comércio entre os dois países é um dos maiores da América Latina.

A missão empresarial não só reforça a diplomacia econômica do Brasil, como também destaca o papel da ApexBrasil, de Jorge Viana, elogiado por Lula durante o encontro: “Estou surpreso com o desempenho da Apex e a forma como conseguimos reabrir novos caminhos para nosso comércio”, disse o presidente.

Com eventos como este, o governo de Lula busca expandir as oportunidades para produtos brasileiros em mercados internacionais, consolidando o Brasil como um player de destaque no comércio exterior.