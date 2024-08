Globo alfineta o SBT e coloca Eliana para entrevistar Maisa Silva no Fantástico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de anunciar uma das maiores contratações da emissora neste ano, a Globo vai alfinetar mais uma vez o SBT com Eliana Michaelichen e Maisa Silva juntas no Fantástico, no mesmo horário do Programa Silvio Santos na concorrência. A apresentadora foi quem fez a primeira entrevista com a atriz, que vai estrelar a novela substituta de No Rancho Fundo, Garota do Momento, na faixa das seis da Globo.

A empresa divulgou nas redes sociais fotos de como foi o encontro entre Eliana e Maisa, que trabalharam juntas na emissora de Silvio Santos. Agora que a comunicadora é contratada da Globo, é sua vez de recepcionar a antiga colega de empresa. O papo completo vai ser exibido no Fantástico de domingo (4).

“Gente, é a primeira vez que eu participo do Fantástico na minha vida inteira, e ainda bem que é com a Eliana”, afirmou a artista, no vídeo compartilhado nas redes sociais da Globo.

“Imagina se eu não estou orgulhosa em receber essa linda mulher que eu vi crescendo, gente! Aliás, o Brasil viu crescendo. O papo vai ser incrível com a Maisa. Juntas, só que agora na Globo”, declarou a apresentadora do Saia Justa, no canal GNT.

Em entrevista à apresentadora, a atriz também falou sobre mudança para o Rio de Janeiro, carreira e futuro durante a conversa, na casa da Eliana, em São Paulo. A ex-apresentadora do SBT também vai falar com outras três personalidades no Fantástico sobre um assunto que será abordado no Saia Justa na semana seguinte.

Eliana ganha quadro no Fantástico

Além de ser a principal apresentadora do Saia Justa, liderar o The Masked Singer e o especial comercial Vem que Tem, Eliana também emplacou um quadro no Fantástico. A própria comunicadora foi quem sugeriu o formato, uma espécie de spin-off do Saia Justa.

Segundo Eliana, o quadro exibido aos domingos vai tratar de comportamento e atualidades. “Vou entrevistar pessoas do nosso meio e fazer perguntas saia justa”, explicou ela no evento de apresentação da ideia à imprensa, na terça (30), do qual o Notícias da TV participou.

“Vai ser muito bacana e vai ser também uma maneira de o grande público se familiarizar com esse novo time do Saia e entrar nas nossas discussões de uma maneira muito gostosa, fluida, que é no Show da Vida. Estarei lá, representando as meninas, mas elas vão fazer perguntas saias justas pros nossos convidados”, acrescentou a nova estrela da emissora.

A ideia do quadro proposto por Eliana é convidar o telespectador da televisão aberta para acompanhá-la no canal a cabo e no Globoplay –onde o Saia Justa também será transmitido. O “spin-off” dará uma prévia dos temas que serão abordados no sofá do Saia. A estreia da atração do GNT está marcada para o dia 7, às 22h30.