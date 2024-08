Faustão lamenta a morte de Caçulinha; Confira o pronunciamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fausto Silva, o Faustão, lamentou a morte de Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, aos 86 anos de idade. O apresentador, que trabalhou por mais de duas décadas com o músico, se pronunciou sobre o falecimento, em decorrência de um infarto, nesta segunda-feira, 5, em São Paulo.

“Fora a importância na música brasileira, no show do Brasil e em termos culturais, um cara que trabalhou com Tony Bennett, Roberto Carlos, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Angela Maria, Cauby Peixoto um dos maiores nomes da música brasileira com muita lealdade e muita competência e muita versatilidade”, iniciou a “Quem”.

Anúncio

“Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965. Eu o conheci apresentando a um programa de rádio chamado rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos um convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante!”, completou.

Fausto também falou como tem avaliado a perda. “Meu único consolo é que ele teve uma estrutura de vida extraordinária. Uma irmã, a Wanda, que foi excelente e as sobrinhas que deram a ele toda o carinho e dignidade como ele mereceu. Ainda bem que ele não sofreu tanto como em algumas doenças, ele viveu e entrou no grande baile da vida, fez história e deixará saudades!”, finalizou.

Últimos dias de Caçulinha

O maestro Caçulinha estava internado há dez dias no Hospital Sancta Maggiore, na capital paulista, após sofrer um infarto. Nesta madrugada ele não resistiu às complicações do quadro.

O velório do músico acontece até às 15h na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. O sepultamento será às 16h no mesmo local.