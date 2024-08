Cooperativas de crédito crescem e chegam a 57% das cidades brasileiras, mostra BC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As cooperativas de crédito tiveram crescimento acima da média do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em 2023, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC). As informações fazem parte de uma análise do setor publicada anualmente no Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).

O levantamento indica que 57% dos municípios do Brasil já têm pelo menos uma unidade de atendimento de cooperativas de crédito.

O número total de cooperados chega a 17,3 milhões, entre pessoas físicas e jurídicas.

Vale destacar que cooperativa de crédito é o termo usado para se referir a uma “instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados”, conforme descrito pelo BC.

Na comparação com o ano anterior, 2023 teve acréscimo de 97 municípios atendidos pelo cooperativismo de crédito.

Em contrapartida, 32 municípios pararam de ser atendidos por agências e postos de banco durante o ano. Com isso, cresceu o número de municípios em que a cooperativa de crédito é a única alternativa presencial para obter produtos e serviços financeiros.

Os dados de dezembro de 2023 indicam ainda que as cooperativas chegaram a R$ 731 bilhões em ativos depois do crescimento de 23,9% no ano, enquanto as captações totalizaram R$ 582 bilhões.