Chuvas e temporais devem trazer onda de frio intensa e duradoura na sexta (9)

O tempo deve mudar radicalmente esta semana no Acre. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 5, pelo pesquisar Davi Friale, no portal O Tempo Aqui.

O calor e uma massa de ar úmido, vindo do oceano Atlântico devem trazer chuvas, com alta probabilidade de temporais, com raios e ventanias, e, na sequência, uma forte onda de frio chega no fim de semana.

“Assim, até quinta-feira, dia 8, o calor e as chuvas pontuais, mas que podem ser fortes e acompanhadas de temporais, vai predominar no Acre. Na sexta-feira, dia 9, uma forte, abrangente e duradoura onda de frio polar chegará ao Acre, despencando a temperatura e provocando mais uma forte friagem – a sétima do ano – na Amazônia Ocidental. É alta a probabilidade de serem registradas as menores temperaturas de 2024, até o momento, com mínimas, em Rio Branco, em Brasileia e cidades vizinhas, entre 10 e 13ºC. Até o momento, a menor temperatura registrada, neste ano, no Acre, foi 11,8ºC e, em Rio Branco, 12,8ºC”, escreveu Friale.

Segundo o pesquisador, esta onda de frio será muito abrangente, atingindo todo o Acre, Rondônia, maior parte do Amazonas e de Mato Grosso, centro, sul e oeste de Goiás, planícies da Bolívia e região de selva do Peru, além de vários outros estados do Brasil. Os ventos amenos dessa onda polar poderão ser sentidos até em Manaus, sul de Roraima e sul da Colômbia.