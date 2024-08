Brasiléia mantém primeiro lugar como melhor saúde do Acre no Previne Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A gestão Fernanda Hassem consegue se manter em primeiro lugar nos dados do Previne Brasil. A informação veio do Ministério da Saúde, que coloca o município de Brasileia com os melhores indicadores de saúde dentre os 22 municípios do Acre.

Com políticas de saúde bem elaboradas e desenvolvidas no município por uma equipe comprometida, o reconhecimento deixou todo plantel coordenado pela secretária Alissandra Araújo, que parabenizou os servidores pelo feito alcançado nas últimas avaliações Previne Brasil, onde os números elevam a qualidade da Saúde de Brasiléia.

Fernanda Hassem consegue mais uma façanha, quebrando os paradigmas de que o segundo mandato de um gestor é de menos trabalho. A prefeita tem intensificado as atividades no município, e o desfecho do Previne Brasil, colocando a cidade no topo da lista como melhor saúde do Acre, representa a boa colheita das sementes plantadas por uma equipe comprometida com o que faz.

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo.