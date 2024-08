Artefato idêntico a urna funerária indígena de 1600 anos é encontrado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Moradores da comunidade em Sena Madureira, no interior do Acre, podem ter feito uma descoberta arqueológica de valor imensurável para a história dos povos tradicionais da Amazônia. Um grande vaso de barro foi descoberto por acaso, enterrado a aproximadamente um metro e meio, com características idênticas às urnas funerária de origem indígena.

De acordo com o site Yaco News, a descoberta foi feita por Zeca, Maria e Jairton [os sobrenomes não foram divulgados], moradores da comunidade Sete de Setembro, na zona rural de Sena Madureira, quando uma área de mata fechada era explorada.

A urna encontrada no interior do Acre é idêntica a outros artefatos encontrados em abril de 2015, por moradores de uma comunidade rural de Tefé, no interior do Amazonas, o que pode indicar que os mesmos povos habitavam ambas as regiões, ou que ao menos compartilhavam dos mesmos conceitos de morte.

O que já se sabe é que algumas urnas de Tefé datam de 1400 e outras de 1600 anos atrás. Se comprovada a hipótese do artefato encontrado em Sena Madureira ser um achado arqueológico, é possível que ele seja do mesmo período histórico.