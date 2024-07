Vai estourar…

Não tem clima. A sensação que se tem da relação da deputada Socorro Neri com o Progressistas é a mesma de um casamento fracassado, onde o anúncio da separação é questão apenas de tempo.

➡️ Com mais de 300 km de buracos nos trechos entre Manoel Urbano e Feijó e Tarauacá e o Rio Liberdade, a BR-364 tem apenas uma frente de serviços do DNIT em pleno verão amazônico.



Ficou pistola

O candidato a vice na chapa de Bocalom, Alysson Bestene, anda “pistola” com os comissionados do governo que não têm ajudado na campanha.

Sumidinhos

Devido à reclamação, o secretário de governo Luiz Calixto, prometeu ao amigo carregar nas palavras e detonar sobre os “sumidinhos da campanha”.

🔴 Hoje é quarta-feira, 31 de julho. Sabe o que isso significa? Nada! Apenas lhe alerta que daqui a 15 dias teremos a oportunidade de assistir o horário eleitoral pela TV! Prepara o seu bom humor!

🔴 Tem motim sendo formado por pré-candidatos a vereadores do PDT. Motivo: privilégios ao filho do deputado Luiz Tchê.

🔴 A boca miúda espalha nos bastidores que a vice-governadora andou renovando por completo o seu guarda-roupa. De fato, ela tem andado muito elegante!

Pesquisas

Começou a guerra das pesquisas. Daqui para a frente vai ser uma desconstruindo outra.

Disse o poeta…

Parafraseando Caetano Veloso, que em sua música Força Estranha diz ter visto um menino correndo, na semana passada aconteceu com Gladson Cameli, em Cruzeiro do Sul. O guri só queria tirar uma selfie com o governador.

🔴 A substituição de seu candidato à prefeitura de Sena demonstra o quanto Mazinho Serafim vai “dar o sangue” para não ver seu rival e inimigo pessoal, Gerlen Diniz, sentado na cadeira de prefeito.

Longa estrada

O percurso de pouco mais de 600 km pela BR-364 [Rio Branco/Cruzeiro do Sul] vem sendo feito em mais de 13 horas por ônibus intermunicipais. E olha que isso é considerado bom, de tão ruim que são as condições da rodovia.

Expoacre Juruá

Esta semana começa mais uma Expoacre Juruá. A iniciativa privada tem se esforçado para transformar a feira em uma oportunidade de negócios, mas o evento ainda parece muito com um grande arraial.

Crise

Quinta-feira (1), haverá uma reunião em Cruzeiro do Sul com o Comitê de Crise para Eventos Climáticos Extremos para avaliar o cenário. É importante para perceber se essa postura de Bestene encontra eco entre os colegas, que beiram o desespero.

Desautorizado

Os dois decretos assinados ontem pelo governador em função da seca e da erosão desautorizam a postura de Bestene.