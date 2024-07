Vídeo: Leonardo toma todas na inauguração da mansão de Virginia e Zé Felipe e sai cambaleando da festa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram a conclusão de sua nova mansão em Goiânia com um jantar especial para a família. Após três anos de construção, o casal finalmente se instalou na residência com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Entre os convidados, estavam Poliana Rocha e Leonardo, pais de Zé Felipe.

Leonardo protagonizou um momento divertido ao sair cambaleando da festa. Acostumado a beber cerveja, o sertanejo foi filmado pela nora, Virginia, enquanto deixava a casa quase caindo das escadas. Poliana Rocha, esposa do cantor, acompanhada de Matheus Vargas, precisou segurar o marido para evitar uma queda.

Seguidores se divertem com Leonardo

O vídeo do momento viralizou rapidamente nas redes sociais, com Poliana reagindo de maneira bem-humorada. “Senhor”, escreveu ela ao repostar o vídeo do marido cambaleante. Ainda no vídeo, Zé Felipe comentou que o pai ainda iria beber mais ao se encontrar com o filho Matheus Vargas em sua casa. O clima de descontração marcou a inauguração da residência luxuosa.

O jantar de inauguração também contou com a bênção de um padre, trazendo um clima ainda mais especial para a ocasião. Internautas se divertiram com a situação de Leonardo, comentando de forma descontraída: “Ele foi melhor que o padre. Soube batizar direito a casa”. Outro seguidor opinou: “Foi a melhor bebida que ele bebeu porque estava na casa do filho comemorando a conquista dele”.

Confira o vídeo: