Vídeo: Equipe do SporTV deixa estúdio em Paris após ameaça de bomba

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Assim como medalhas, ameaças de bomba estão tomando conta de Paris durante as Olimpíadas 2024. Após ocorrências nos primeiros dias do evento esportivo, a equipe do SporTV precisou deixar o local destinado à imprensa por conta de um aviso da equipe de segurança.

Durante o programa Ça Va Brasil da última segunda-feira (29/7), Marcelo Barreto aproveitou para explicar a situação e tranquilizou os espectadores. “Eu tinha saído para jantar entre uma entrada ao vivo e outra. Quando voltei, fui barrado aqui no portão”, declarou.

Na sequência, ele revelou a ameaça de bomba. “Para tranquilizar todo mundo, porque sei que as famílias da nossa equipe estão assistindo, mães, filhos e cônjuges, fiquem tranquilos. Quando se fala em ameaça de bomba, pode ser um objeto perdido, pode ser uma mochila largada que alguém esqueceu”, completou.

Anúncios

Apresentador da SporTV detalha esquema de segurança

Barreto contou como funciona o trabalho da equipe de segurança.

“Chama-se o caminhão do esquadrão anti-bomba e eles vêm fazer uma análise. A nossa equipe teve que sair do estúdio. Ainda tem gente deixando os prédios, tudo feito com muita calma. Não se ouviu nenhuma explosão. Estou tentando falar aqui no limite da tranquilidade, mas sem deboche. Nunca é bobagem, é precaução”, descreveu.

Marcelo Barreto e Guilherme Costa participariam do Termômetro Olímpico, do SporTV, mas, por conta da situação, fizeram a aparição em frente ao prédio da imprensa. “Tem muitos policiais, mas não tem agito, uma correria, uma grande preocupação. Estamos seguras”, encerrou.