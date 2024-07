Pesadelo! Celso Portiolli é cobrado por dívida astronômica na Justiça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Parece que Celso Portiolli está com um processo na Justiça com a prefeitura do município litorâneo de Bertioga, em São Paulo. Isso porque ele estaria sendo cobrado para pagar taxas atrasadas de IPTU, mas sua defesa já alegou que o valor deveria ser cobrado ao antigo proprietário do imóvel.

As informações foram obtidas pela coluna do Metrópoles, que afirmou que o apresentador do SBT estaria sendo cobrado por dívidas referentes ao ano de 2021. O valor da suposta cobrança seria de R$ 17.634,72. Entretanto, sua defesa teria apontado que o problema foi causado pelo antigo proprietário e, por isso, ele não poderia estar sendo cobrado

Ainda segundo a jornalista, a prefeitura da cidade alegou que a responsabilidade por manter atualizados os cadastros municipais é do próprio apresentador e que, portanto, as cobranças em seu nome estariam dentro da legalidade. A defesa do comunicador teria tentado rebater, mais um vez, e afirmou que a responsabilidade pela atualização dos cadastros seria da própria prefeitura.