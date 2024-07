Pauta política

Fazia tempo que um quiproquó político não rendia tanto comentário. Republicanos pautou o debate nos últimos dois dias. Eleitor ficou assim: “hã, o que?”

Não diga Nada!

Senador Marcio Bittar, do União Brasil, tendo que engolir seco. Sabe que Duarte não fez nada de anormal ou que atentasse contra a lógica deste pleito.

Engalobar

Com as últimas alianças em Rio Branco e no interior, político que vive de discurso ideológico fajuto pode arrumar outra conversa para “engalobar” o eleitor.

 

🔴 Um “versinho” para seguir a semana com bom humor – Se rasteira fosse canhão e fisiologismo fosse fuzil, muitos políticos do Acre defenderiam o Brasil.

🔴 Engraçado é que se passaram praticamente quatro anos e o abastecimento de água vai voltar a ser tema nesta campanha eleitoral.

🔴 A sua boca fala o que o seu coração sente. Seu estado de espírito é quem dá o comando para seu cérebro agir. Quem tem energia positiva espalha amor e carinho.

➡️ Tapetão

Alan Rick parece cartola pra gostar do tapetão. Porém, não ganha uma…

➡️ Há um quê de artificialismo nas falas da pré-candidata à prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales. A exceção de assuntos ligados à Saúde, todos os temas parecem estranhos. Discurso mistura lógica de coaching protestante com a robô da “Aléxia”, programada para obedecer…

Misterioso MM

O fato de os nomes dos candidatos do MDB à prefeitura da capital começarem com a letra M, lembra um dos mistérios das eleições de 1982. O slogan dizia “vote MM”. Todo mundo queria saber de quem se tratava e no final nada mais era do que o médico Mário Maia. E ele estourou de votos!

Cadê eles?

Ao que parece, nesta eleição, não há espaço para candidatos folclóricos como Rio Branco teve em eleições passadas. Quem não lembra do Cabide e do Roberto Carlos do Palheiral…

Aposta

Ney Amorim aposta em João Paulo Silva, ex-presidente da Fundação Hospitalar, como puxador de votos no Podemos. Sabe que precisa reconstruir sua base política. Secretaria de Esporte no Acre é quase o mesmo que nada.