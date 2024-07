Mulher descobre amante e arma barraco em sessão de ‘Deadpool e Wolverine’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A estreia de Deadpool e Wolverine tem agitado os cinemas brasileiros e teve até descoberta de amante durante uma sessão em um cinema de Boa Vista, Roraima.

Nas imagens que viralizaram nesta segunda-feira (29), uma mulher arma um barraco na sala de cinema após avistar o namorado na companhia de outra mulher no cinema, de acordo com o usuário do X chamado Guilherme, que testemunhou e registrou o momento.

A gravação mostra a namorada traída confrontando o namorado, que aparece com a ‘amante’ atrás dele. Em seguida, a mulher dá um tapa no rosto do ‘amado’. Parte do público presente parou para ver a cena, gritando e incentivando o barraco.

Ainda de acordo com o relato, após o incidente no cinema, a mulher teria se vingado quebrando o veículo do namorado. Essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. A sessão de cinema foi retomada normalmente após a interrupção.

VEJA O VÍDEO: