Morre Erica Ash, de “Todo Mundo em Pânico 5”, aos 46 anos

Erica Ash, atriz conhecida por seu papel no filme “Todo Mundo em Pânico 5” (2013) e na série “Real Husbands of Hollywood” (2013-2016) morreu no domingo (28). A informação foi anunciada pela mãe da artista em comunicado obtido pela CNN nesta segunda-feira (29). Erica tinha 46 anos.

Segundo a declaração de Diann Ash, Erica morreu no domingo após uma “longa e corajosa batalha contra o câncer”.

“Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de nossa amada filha, irmã e amiga Erica Chantal Ash”, disse a mãe da atriz no comunicado enviado à imprensa. “Erica era uma mulher incrível e uma artista talentosa que tocou inúmeras vidas com sua sagacidade afiada, humor e entusiasmo genuíno pela vida. Sua memória viverá eternamente em nossos corações.”

Erica Ash teve uma carreira de décadas em filmes de comédia e televisão, mas era mais conhecida por seu papel como Bridgette Hart na série de paródia “Real Husbands of Hollywood”, na qual ela apareceu por quatro temporadas. Sua carreira também decolou graças ao papel de Kendra Brooks, no quinto filme da franquia de sátira de terror “Todo Mundo em Pânico”.

Quem foi Erica Ash

A carreira de Ash começou com papéis em séries de comédia, como “The Big Gay Sketch Show”, em 2006, e “MADtv”, em 2008.

Depois de “Todo Mundo em Pânico 5”, ela estrelou vários filmes, como “Jean of the Joneses”, de 2016, a comédia esportiva “Tio Drew”, de 2018, e o drama independente “Violet”, de 2021, no qual estrelou ao lado de Olivia Munn e Justin Theroux.

Ash apareceu em alguns episódios do drama policial de Jennifer Lopez “Shades of Blue: Segredos Policiais” (2016) e em quatro temporadas da série dramática “Survivor’s Remorse”, entre 2014 e 2017.

Ela também estrelou a série “In Contempt”, um drama jurídico no qual interpretou uma advogada chamada Gwen Sullivan. Seu crédito final, de acordo com a IMDb, foi no início deste ano, quando ela apareceu em um episódio do seriado da NBC “Extended Family”.

“Erica era talentosa e hilária”, escreveu a comediante Loni Love em seu perfil no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira. “Ela se dedicava totalmente ao trabalho. Ela sempre estava lá… agora ela se foi… Minhas sinceras condolências à família dela.”

Sad to confirm my friend and fellow actress Erica Ashe’s passing. Erica was talented & hilarious. Whether it was the show Survivor’s Remorse or Madtv, she would put her all into her work. She would always just be there.. now she’s gone.. My sincere condolences to her family 🙏🏾 pic.twitter.com/XdRfUN2b7J

— Loni Love (@LoniLove) July 29, 2024