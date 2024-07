Médicos entram em greve no Acre a partir desta quarta (31)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A greve dos médicos no Estado começa a partir das 7 horas desta quarta-feira, 31, com uma concentração na sede do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), em Rio Branco. Durante o movimento, serão mantidos apenas os serviços de urgência e emergência, como as UPAs e o Pronto Socorro.

A possibilidade de protestos na frente da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) não está descartada, mas a mobilização só será realizada caso seja necessário elevar o tom.

A decisão pela greve foi tomada durante a assembleia-geral extraordinária (AGE) convocada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), na noite de terça-feira, dia 23, devido à falta de avanços nas negociações por parte da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A reivindicação inclui o pagamento dos adicionais devidos aos servidores, melhorias nas condições de trabalho, mais segurança e a apresentação da contraproposta do governo para o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR).

A categoria também decidiu pela suspensão de todos os plantões extras realizados em todas as unidades do estado, o que implica em infração ética caso haja o descumprimento da decisão colegiada.

“Não se trata de um ato por aumento salarial. Os médicos exigem apenas o pagamento dos valores devidos pelo governo. Parece que voltamos àquela velha época em que o estado atrasava salários, por isso não vamos recuar”, explicou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.

Desde 2022, a categoria registra queixas no Sindicato devido aos cortes sucessivos de gratificações. A primeira tentativa foi buscar um acordo para a retomada dos pagamentos, mas, após regularizar os valores, o governo voltou de forma reincidente a cortar parte das remunerações, não restando outra alternativa à categoria além da paralisação.