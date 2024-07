Governo lança na quinta (1º) mutirão de cirurgias ortopédicas na Fundhacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), irá lançar nesta quinta-feira, 1º de agosto, o mutirão de cirurgias ortopédicas. O objetivo é diminuir a demanda reprimida por cirurgias deste tipo no estado, devolvendo a qualidade de vida aos pacientes.

O planejado é alcançar, nesta primeira fase, 100 pacientes. A maioria deles sofre com lesões ligamentares ou de menisco e serão operados a partir desta semana, com a previsão de conclusão do mutirão em até dois meses, regularizando a fila e diminuindo, portanto, o tempo de espera daqueles que precisam desse tipo de procedimento.

O contador Alex Meireles, de 37 anos, é um dos contemplados e, em breve, dará adeus ao desconforto em ambos os joelhos. “Eu venho lutando desde janeiro de 2023. [Ser chamado para o mutirão] me deixa muito feliz, agraciado por ser contemplado aí com essa situação e estou ansioso, porque a gente sabe como que é o dia a dia. Às vezes, em um movimento errado, a gente acaba sentindo bastante dor e aí a gente tem que estar convivendo com os remédios. A gente fica impossibilitado de praticar esporte, de uma simples corrida e nisso vêm as consequências, como aumento de peso e as dificuldades diárias mesmo”, relata.

As primeiras cirurgias do mutirão serão conduzidas pelo médico cirurgião ortopedista Rodrigo Minuano, além dos especialistas Vinícius Magalhães, Antônio Isser e Aluízio Pereira Júnior, que contam com todo o apoio da equipe multiprofissional. “O mutirão, na verdade, é para os casos que estão em maior quantidade na fila, como lesão ligamentar, lesão de menisco e, na maioria deles, são pacientes jovens. Então, vai começar agora, para tentar diminuir essa espera, que acabou tumultuada depois da pandemia. A ideia é tentar, com esse ‘Opera Joelho’, normalizar [a realização das cirurgias ortopédicas]”, afirmou o médico Rodrigo Minuano.